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04 июня, 09:56

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МВД: мошеннические атаки указывают на попадание номера телефона в базы аферистов

В МВД назвали признаки попадания номера телефона в мошеннические базы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сразу несколько мошеннических атак могут указывать на то, что номер телефона оказался в базе кол-центров аферистов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там рассказали, что иногда пользователи подвергаются десяткам атак ежедневно. Им говорят о доставке, медицинских услугах, посылках, домовых чатах, взломах личного аккаунта.

Такая активность мошенников возрастает и тогда, когда номер телефона отмечается в их CRM-системах как "активный". Это происходит, если человек отвечает на неизвестные звонки, переходит по ссылкам или вступает в переписку со злоумышленниками.

В ведомстве отметили, что в таком случае аферисты начинают проверять на человеке разные схемы, чтобы понять, какая из них вызовет доверие. При этом сообщения иногда поступают от разных групп злоумышленников, которые покупают готовые базы.

Если таких звонков и сообщений стало больше, в МВД рекомендовали провести ревизию личной информации, которая находится в открытом доступе. Также следует заняться настройками приватности в соцсетях и мессенджерах, например запретить незнакомым номерам звонить и писать первыми, скрыть свой номер и ограничить возможность его поиска.

Ранее москвичей предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на предпринимателей. Злоумышленники создают фейковый сайт портала поставщиков и предлагают заключить контракт без предварительной регистрации и электронной подписи. При любых сомнениях лучше написать в официальную службу поддержки.

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