Фетисов назвал циничным бездействие Исинбаевой в МОК

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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал циничным бездействие двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом он заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Спортсменка проживает в Испании. В августе 2016 года ее избрали в комиссию атлетов МОК на восемь лет. Срок ее полномочий истек после Олимпиады в Париже.

"Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться", – высказался Фетисов.

Он уточнил, что Исинбаева одна из немногих, кто так поступил. Великие хоккеисты возвращаются в РФ, хотя могли бы жить в другом месте, где у них все есть. Но они выбирают жить по-другому, добавил собеседник агентства.

Ранее Фетисов обвинил Исинбаеву в побеге из России. При этом он оценил ее спортивные заслуги и назвал ее выдающейся спортсменкой.

Исинбаева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 705,8 тысячи рублей. Однако, по данным сервиса "БИР-Аналитик", ее банковские счета не заблокированы.