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04 июня, 23:37

Политика

Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии начала возведения АЭС в Узбекистане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по видеосвязи из Константиновского дворца приняли участие в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Узбекистане.

Мирзиеев назвал это историческим днем. Он отметил, что республика занимает пятое место по производству урана и десятое место по запасам.

"Я думаю, что этот результат будет очень взаимовыгодным для обеих сторон", – добавил Мирзиеев.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что строительство первой в Узбекистане АЭС по флагманскому российскому проекту – это яркий пример дружбы Москвы и Ташкента, их стратегического партнерства.

"Партнерство, которое носит обоюдовыгодный характер, способствует процветанию и повышению благосостояния стран и народов наших государств", – сообщил российский лидер.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва и Астана также воплотят флагманский проект в области мирного атома – построят первую в Казахстане атомную электростанцию (АЭС).

Он напомнил, что в строительстве АЭС примет участие российская компания "Росатом". Ее возведут с применением новейших отечественных технологий.

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