09 мая, 09:05

Путин назвал приезд Мирзиеева на парад Победы в Москву знаком особых отношений

Фото: ТАСС/POOL/Кирилл Зыков

Владимир Путин, который 8 мая принял президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кремле, заявил, что приезд его узбекистанского коллеги на парад Победы в Москву является знаком особых отношений.

Президент РФ отметил, что визит Мирзиеева в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая символизирует исключительный характер двусторонних отношений. Он также назвал особым знаком присутствие лидера Узбекистана на торжествах в честь Дня Победы, несмотря на внешние угрозы.

"Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и благодарны вам за этот знак дружбы и внимания нашим общим праздничным мероприятиям", – добавил Путин.

Кроме того, он высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее Путин провел встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они лично будут присутствовать на параде Победы в Москве.

