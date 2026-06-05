Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал Баклачяна Арамаиса, который обвиняется в покушении на убийство сотрудницы МФЦ. Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции города Москвы в MAX.

Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа.

О ЧП в офисе "Мои Документы", расположенном на улице Борисовские Пруды в районе Братеево, стало известно 3 июня. Мужчина напал на женщину и нанес ей не менее одного удара ножом.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой помощи, а нападавшего задержал руководитель центра с охраной. В правоохранительных органах заявили, что злоумышленник состоит на учете в психдиспансере.

Родственница пострадавшей рассказала, что сотрудница МФЦ попала в реанимацию. Девушка работала в МФЦ около двух лет, встречая посетителей у стойки информации. У нее есть маленький ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.