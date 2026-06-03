ТАСС: напавший на сотрудницу МФЦ в Москве мужчина состоит на учете в психдиспансере

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Мужчина, который напал с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве, состоит на учете в психдиспансере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, местный житель недавно прошел лечение, после чего был отпущен из ПНД.

3 июня в столичном районе Братеево, на улице Борисовские Пруды, мужчина с ножом напал на женщину, которая работает в офисе "Мои Документы". Пострадавшую доставили в больницу, чтобы оказать ей необходимую помощь, а злоумышленника задержал руководитель центра с охраной, после чего его передали сотрудникам полиции.

В ГСУ СК России по Москве добавили, что пострадавшей нанесли не менее 1 ножевого ранения. В настоящий момент она находится в стабильном состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время фигуранта доставят в подразделение московского ведомства и допросят.

