Пострадавшая после нападения сотрудница столичного МФЦ находится в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудница столичного МФЦ, пострадавшая в ходе нападения, находится в реанимации. Об этом рассказала родственница девушки в беседе с РЕН ТВ.

По словам женщины, о случившемся она узнала от сына, который позвонил и сообщил об орудующем в районе маньяке. Из описания стало ясно, что инцидент произошел по адресу, где работает пострадавшая.

"Кто-то сказал, что он порезал какую-то девушку. А потом через новости узнаю, что это девочка 29 лет. И я понимаю, что здесь работает моя кума – это она и есть", – пояснила собеседница издания.

Женщина также раскрыла, что ее родственница работала в МФЦ около двух лет, встречая посетителей у стойки информации. Кроме того, у нее есть маленький ребенок.

О ЧП в офисе "Мои Документы", расположенном на улице Борисовские Пруды в столичном районе Братеево, стало известно 3 июня. Мужчина напал на женщину с ножом, нанеся ей не менее 1 удара.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Злоумышленника задержал руководитель центра с охраной, после чего его передали сотрудникам полиции. В правоохранительных органах заявили, что злоумышленник состоит на учете в психдиспансере. Он недавно прошел лечение, после чего был отпущен из ПНД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.