Пленарное заседание ПМЭФ с Путиным продлилось более 3,5 часа

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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Владимира Путина продолжалась более 3,5 часа.

Мероприятие началось в 16:20 и завершилось в 19:53. При этом программная речь главы государства на сессии продолжалась 45 минут.

Помимо президента России, в пленарной сессии приняли участие президенты Узбекистана и Танзании Шавкат Мирзиеев и Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Кроме того, из зала поговорить с другими участниками заседания смогли представители США и Румынии.

В своем выступлении Путин коснулся как экономических, так и политических вопросов. В частности, российский лидер указал на то, как политика "хаоса" европейских элит негативно влияет на ситуацию в мире.

Вместе с тем он подчеркнул, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран. Например, отметил президент, страны БРИКС за последние 5 лет обеспечивали 49% роста глобального ВВП. Страны "Большой семерки" (G7) – лишь 18%.

Также Путин упомянул санкции в отношении России и якобы изоляцию страны. По его словам, воровство международных активов России необратимо повлияло на доллар и евро, а никакой международной изоляции изначально не было.

Говоря об экономике страны, глава государства упомянул рост зарплат на 30% за 5 лет, уровень госдолга в 16,4% ВВП, а также инфляцию. Последняя, по прогнозам, должна приблизиться к 5,2% в 2026 году.

Отдельно Путин рассказал о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения. Он уже поручил обеспечить "бесшовный переход" бизнеса от малого к более крупному.

Российский лидер также прокомментировал открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского, сказав, что "хамское" обращение не способствует диалогу, а создает условия, исключающие личную встречу глав двух государств.

Путин добавил, что "пока не видит смысла" во встрече. По его словам, Россия будет добиваться денацификации Украины. Российская сторона без сомнений добьется полного освобождения Донбасса, а исходящая от БПЛА с реактивными двигателями угроза уже купируется.

ПМЭФ в этом году проходит 3–6 июня. Модератором пленарного заседания стала индийская журналистка Гита Мохан.