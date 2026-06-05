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05 июня, 17:31

Экономика

Путин заявил, что уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Уровень госдолга России составляет 16,4% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ обратил внимание, что госдолг Еврозоны при этом в прошлом году увеличился до 81,7% от ВВП. В частности, самые плохие показатели зафиксированы у Греции (146%), Италии (137%), Франции (115%) и Бельгии (108%).

"Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8%. Но во всяком случае, несопоставимая величина", – отметил Путин, возвращаясь к оценке госдолга России.

Он также указал, что дефицит бюджета страны по итогам этого года может увеличиться. Однако, по словам российского президента, показатель все равно будет меньше, чем в других промышленно-развитых странах. В настоящее время он составляет 2,6%.

Кроме того, глава государства рассказал, что РФ в торговых связях с основными союзниками пользуется в основном национальной валютой. По его словам, доля рубля в экспортных операциях на данный момент составила 65%, то есть почти две трети.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что внешний долг страны составляет всего 10% и страна скоро его погасит. По его словам, Россия независима от внешней финансовой инфраструктуры. Министр призвал беречь суверенитет и серьезно подходить к бюджетным решениям.

По данным Минфина, на 1 мая долг государства по внешним облигационным займам составляет 33,8 миллиарда долларов. Госдолг перед нерезидентами на 1 апреля – 23 миллиарда долларов.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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