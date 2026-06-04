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04 июня, 10:24

Экономика

Силуанов заявил, что Россия намерена погасить свой внешний долг

Фото: depositphotos/labrador​

Внешний долг России составляет всего 10%, и страна скоро его погасит. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, Россия независима от внешней финансовой инфраструктуры.

"Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране", – приводит слова министра РБК.

Силуанов также подчеркнул, что у России один из самых низких уровней долга среди стран "двадцатки" и она входит в пятерку по контролю над дефицитом бюджета. Главным в этом является проведение независимой экономической политики.

Министр призвал беречь суверенитет и серьезно подходить к бюджетным решениям.

По данным Минфина, на 1 мая долг государства по внешним облигационным займам составляет 33,8 миллиарда долларов. Госдолг перед нерезидентами на 1 апреля – 23 миллиарда долларов.

Владимир Путин ранее отмечал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России в марте 2026 года вырос на 1,8%. В стране ускорилась потребительская активность, рост оптовой торговли составил 8%, а розничная торговля прибавила 6,2%.

Президент РФ отметил, что положительная динамика должна закрепиться. Нужно, чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
экономика

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