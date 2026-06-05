Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 17:43

Экономика

Путин заявил, что инфляция в РФ в 2026 году приблизится к 5,2%

Фото: depositphotos/Petrovich99

Инфляция в России в 2026 году должна приблизиться к 5,2%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас замедлилась и продолжает снижаться", – сказал глава государства.

Президент уточнил, что ВВП России в апреле текущего года вырос на 1,3%, а за январь – апрель – еще на 0,2%. Тем временем промышленное производство в стране в апреле выросло на 1,9%.

Путин назвал динамику российской экономики сдержанной. Однако он добавил, что запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы.

На фоне этого российский лидер подчеркнул, что позиции нашей страны в мире и ее суверенитет должны становиться более прочными.

"Главное, что мы сохранили, – это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено", – заключил президент.

Инфляция в России на 25 мая снизилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая. Согласно данным Минэкономразвития, с 19 по 25 мая наблюдалась дефляция на продовольственные товары в размере 0,07%. Это последовало за снижением цен на 0,26% неделей ранее.

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
властьэкономика

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика