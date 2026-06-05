Путин заявил, что инфляция в РФ в 2026 году приблизится к 5,2%

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Инфляция в России в 2026 году должна приблизиться к 5,2%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас замедлилась и продолжает снижаться", – сказал глава государства.

Президент уточнил, что ВВП России в апреле текущего года вырос на 1,3%, а за январь – апрель – еще на 0,2%. Тем временем промышленное производство в стране в апреле выросло на 1,9%.

Путин назвал динамику российской экономики сдержанной. Однако он добавил, что запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы.

На фоне этого российский лидер подчеркнул, что позиции нашей страны в мире и ее суверенитет должны становиться более прочными.

"Главное, что мы сохранили, – это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено", – заключил президент.

Инфляция в России на 25 мая снизилась до 5,33% в годовом выражении против 5,36% на 18 мая. Согласно данным Минэкономразвития, с 19 по 25 мая наблюдалась дефляция на продовольственные товары в размере 0,07%. Это последовало за снижением цен на 0,26% неделей ранее.