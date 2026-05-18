Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 05:22

Экономика

Минэкономразвития РФ не ожидает ускорения инфляции при росте экономики

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Минэкономразвития РФ исключает риск ускорения инфляции на фоне роста экономики. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в интервью РБК.

По словам министра, наблюдающееся сегодня устойчивое замедление роста цен является прямым следствием сбалансированной денежно-кредитной политики Центробанка и действий правительства. Решетников подчеркнул, что даже при ускорении экономической динамики ведомство не прогнозирует разгона инфляции.

Ключевой задачей властей министр назвал обеспечение сбалансированного роста, который подразумевает одновременное сохранение устойчивого экономического развития и удержание инфляции в рамках целевого показателя. Достижение этой цели возможно только при совместных усилиях по балансировке спроса и предложения, стимулировании расширения внутреннего производства, росте производительности труда и повышении гибкости рынка.

Отдельно глава ведомства акцентировал внимание на необходимости преодоления кадрового дефицита, чтобы нехватка рабочей силы не стала барьером для дальнейшего развития.

Говоря о текущих показателях, Решетников привел статистику, согласно которой годовая инфляция на 12 мая снизилась до 5,5%, что уже ниже уровня, зафиксированного в конце 2025 года.

Ранее Росстат зафиксировал первое в 2026 году уменьшение цен. В период с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен достиг 99,98%. При этом с начала месяца этот показатель составил 99,99%.

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика