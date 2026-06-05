Песков: приглашение Зеленского в Москву сохраняется

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Приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Москву остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

По словам представителя Кремля, сейчас диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе, однако диалог с каналом ведется.

"Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира", – добавил Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле серьезно отнеслись к открытому письму Зеленского, на которое был дан серьезный ответ.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент США Дональд Трамп поддержал данную идею. Он отметил, что встреча лидеров двух стран стала бы отличным развитием событий. Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования конфликта.

Сам Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что "пока не видит смысла" во встрече с украинским президентом. По его мнению, предложенная встреча возможна только после достижения предварительных договоренностей.