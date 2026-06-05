Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 21:42

Политика
Главная / Новости /

Песков: приглашение Зеленского в Москву сохраняется

Приглашение Зеленского в Москву сохраняется – Песков

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Москву остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

По словам представителя Кремля, сейчас диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе, однако диалог с каналом ведется.

"Россия открыта для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира", – добавил Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле серьезно отнеслись к открытому письму Зеленского, на которое был дан серьезный ответ.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент США Дональд Трамп поддержал данную идею. Он отметил, что встреча лидеров двух стран стала бы отличным развитием событий. Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования конфликта.

Сам Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что "пока не видит смысла" во встрече с украинским президентом. По его мнению, предложенная встреча возможна только после достижения предварительных договоренностей.

Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
властьполитика

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика