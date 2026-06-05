Путин заявил, что "пока не видит смысла" во встрече с Зеленским

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Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что "пока не видит смысла" во встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам российского президента, он бегло ознакомился с письмом Зеленского. Однако предложенная встреча возможна только после достижения предварительных договоренностей, отметил Путин.

"Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил, вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу", – подчеркнул он.

По мнению Путина, "хамское" письмо Зеленского не способствует диалогу, а, напротив, создает условия, исключающие личную встречу глав двух государств.

"Я никогда не отказывался (от встречи. – Прим. ред.), но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать (не имеет смысла. – Прим. ред.). Я знаю, я проходил это", – сказал глава государства.

Также Путин рассказал, что Зеленский в мае уже просил об этом через одного из российских бизнесменов. При этом на следующий же день Киев нанес удар по колледжу в Старобельске, в результате которого погибли десятки подростков.

Путин подчеркнул, что, прося о встрече, украинские власти совершают ужасные преступления. По его словам, рядом с колледжем не было ни одного военного объекта, "даже военной машины рядом не было никакой".

В связи с этим Путин заключил свой ответ на письмо президента Украины обращением к российским военным на линии боевого соприкосновения словами "Работайте, братья!", так как в данном случае "обращаться нужно не к авторам этого письма", а к российским бойцам.

"И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас", – сказал глава государства.

Зеленский 4 июня опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране.

Президент США Дональд Трамп поддержал данную идею. Он отметил, что встреча лидеров двух стран стала бы отличным развитием событий. Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования конфликта.