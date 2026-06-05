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05 июня, 16:37

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Путин: европейские элиты провоцируют хаос и пытаются втянуть в него новые страны

Европейские элиты провоцируют хаос и пытаются втянуть в него новые страны – Путин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии", – сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что эта политика, сопровождающаяся агрессивной риторикой, ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике. Кроме того, указал Путин, она подрывает региональную глобальную безопасность.

По словам президента, Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней и кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству.

"Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки – и есть гармоничный путь развития", – добавил Путин.

Глава государства также указал на то, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, которые раньше находились на периферии глобальной экономики. Важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития.

Это связано с тем, что сформированная на протяжении десятилетий модель глобального развития, которую Запад подавал как универсальную и нейтральную, являлась специально созданной системой для выкачивания ресурсов и формирования зависимости.

"На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют", – отметил Путин.

ПМЭФ в этом году проходит 3–6 июня. Модератором пленарного заседания, организованного 5 июня, стала индийская журналистка Гита Мохан, которая уже встречалась с российским лидером и брала у него интервью.

Основная часть мероприятия посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне. Президент уделит внимание в том числе политическим проблемам.

Также в рамках заседания ожидаются выступления представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. После этого состоится дискуссия, в ходе которой Путин и представители иностранных государств ответят на вопросы.

Организаторы ПМЭФ выделили на речь Путина и дискуссию минимум 2 часа

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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