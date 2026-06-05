Модератором заседания ПМЭФ с участием Путина будет индийская журналистка Гита Мохан

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Модерировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Владимира Путина будет индийская журналистка Гита Мохан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Гита Мохан. Индия", – ответил он на вопрос о том, кто исполнит эту роль.

Журналистка специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. Кроме того, она является соавтором книги "Хамид: история моего плена, выживания и обретения свободы". Эта работа посвящена освобождению гражданина Инди Хамида Ансари из плена, в который он попал в Пакистане.

Мохан ранее уже встречалась с российским лидером. В 2025 году она взяла у него интервью. В ходе этой беседы были подняты вопросы международной повестки, в том числе расширение НАТО и отношения России с Западом.

Выступление Путина на ПМЭФ ожидается 5 июня. Основная часть мероприятия будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне. При этом президент уделит внимание в том числе политическим проблемам.

Также в рамках заседания ожидаются выступления представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии. После этого состоится дискуссия, в ходе которой Путин и представители иностранных государств ответят на вопросы.