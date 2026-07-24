Платформа "Открытый контроль" уже пять лет помогает столичному бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой платформе "Открытый контроль" исполнилось пять лет. С 2021 года она помогает предпринимателям столицы взаимодействовать с контрольными государственными органами, сообщил портал мэра и правительства столицы.

С начала 2026 года сервисами платформы воспользовались почти 300 тысяч пользователей. Власти считают это показателем доверия бизнеса и эффективности инструмента. В 2025 году почти тысяча предпринимателей проверили свой бизнес на соответствие законодательным требованиям с помощью "Калькулятора рисков", а за первую половину 2026-го более 500 бизнесменов записались на личные или онлайн-консультации через сервис "Консультирование".

На старте проекта было доступно несколько сервисов: информация о предстоящих проверках, получение запросов от инспекторов и возможность задавать вопросы контрольным органам. Позже платформа пополнилась двумя наиболее востребованными сервисами – "Консультирование" и "Калькулятор рисков". Первый позволяет записываться на встречи со специалистами и подавать ходатайства о продлении сроков устранения нарушений. Второй помогает анонимно оценить вероятность нарушений и получить рекомендации без личного общения с инспектором.

Также на платформе собраны все обязательные законодательные требования к бизнесу в столице. Пять лет назад Москва стала первой в России, кто оцифровал региональные нормы. Предприниматели могут быстро находить нужные требования с помощью поискового функционала и фильтров.

Начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков отметил, что за пять лет платформа прошла путь от пилотного проекта до важнейшего инструмента поддержки московского бизнеса. По его словам, предприниматели все активнее используют сервисы: растет число самопроверок, консультаций и поданных через платформу документов.

"Все эти годы мы развивали систему с учетом реальных потребностей бизнеса. В ближайшее время планируем реализовать новые цифровые решения и еще больше упростить процедуры взаимодействия с контрольными органами. Наша цель – сделать так, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии, а не на преодолении административных барьеров", – подчеркнул Данчиков.

В 2025 году "Открытый контроль" запустил цифрового ассистента ИннОКентия на основе искусственного интеллекта. Этот ИИ-помощник поддерживает предпринимателей, предоставляя им доступ к актуальной нормативной информации, помогая выбрать подходящий функционал для конкретных задач и консультируя по вопросам взаимодействия с контролирующими органами. Благодаря ИннОКентию бизнесмены могут получать необходимые сведения в любое удобное время, не прибегая к помощи инспекторов.

Весной платформу сделали доступной в виде мобильного приложения. Теперь предприниматели могут использовать сервисы с любого устройства, решая задачи без привязки к рабочему месту.

"Ключевая ценность "Открытого контроля" для предпринимателей – это цифровизация всех этапов взаимодействия с надзорными органами. В личном кабинете бизнес видит актуальный "Календарь контрольных дат" с уведомлениями о предстоящих проверках и профилактических визитах. Весь документооборот, включая ответы на запросы и подачу жалоб на решения контролеров, переведен в электронный вид. Особо стоит отметить новый сервис "Исполнение предписаний", который позволяет дистанционно подтверждать устранение нарушений, и интерактивную карту для контроля за размещением рекламных конструкций, помогающую бизнесу избежать демонтажа вывесок. Все это формирует единую и понятную среду, где предприниматель всегда владеет ситуацией, а государство получает прозрачную систему контроля", – отметил замглавы департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Платформа "Открытый контроль" создана для цифровизации процессов взаимодействия бизнеса с контролирующими органами. Она охватывает все этапы, от уведомления о проверках до электронного документооборота и дистанционной реализации предписаний.

На данный момент платформа предоставляет более 20 сервисов для предпринимателей. Через них можно получить информацию об обязательных требованиях, проконсультироваться с контролерами, пройти самообследование на предмет возможных нарушений и подать жалобы на решения контролирующих органов.

Для защиты интересов предпринимателей здесь функционируют сервисы для дистанционного обжалования. В онлайн-режиме можно оспорить решения и действия контролеров, постановления по делам об административных правонарушениях, а также решения разрешительных органов Москвы.

Все взаимодействия с контролирующими органами при проверках и иных мероприятиях теперь осуществляются в электронном виде. В личном кабинете бизнесмены получают уведомления о предстоящих проверках, могут ознакомиться с итогами и ответить на дополнительные запросы проверяющих. Один из новых сервисов, "Исполнение предписаний", позволяет отправлять в контрольный орган документы, подтверждающие устранение нарушений, онлайн.

Еще одним нововведением 2026 года стал сервис "Нарушения в размещении рекламных и информационных конструкций". Он помогает предпринимателям предотвратить демонтаж вывесок, установленных с нарушениями. На интерактивной карте Москвы отображаются адреса, где инспекторы обнаружили недочеты. Бизнесмены могут подписаться на уведомления по своему адресу, чтобы оперативно узнавать о нарушениях и устранять их вовремя.

За пять лет работы платформа "Открытый контроль" кардинально изменила подходы к контролю в Москве, внедрив открытый и партнерский формат взаимодействия. Ее функционал существенно снижает административную нагрузку на бизнесменов: экономит время на изучение законодательства и общение с проверяющими, минимизирует риски нарушений благодаря самопроверкам и персонализированным рекомендациям, а также предоставляет инструменты для защиты прав через онлайн-обжалование.

Развитие платформы осуществляется совместными усилиями департамента информационных технологий Москвы, Главного контрольного управления города и столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Эти ведомства продолжают улучшать сервисы, добавляя новые функциональные возможности для бизнеса.

Платформа доступна всем предпринимателям столицы, имеющим подтвержденную учетную запись юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого на портале mos.ru.

Благодаря цифровизации процессов растет прозрачность взаимодействия бизнеса и власти. Все этапы – от уведомления о проверке до подтверждения устранения нарушений – фиксируются в личном кабинете. Это повышает доверие предпринимателей к системе контроля и напрямую влияет на инвестиционный климат столицы: снижая бюрократические барьеры, платформа делает ведение бизнеса в Москве более предсказуемым и комфортным. Таким образом, "Открытый контроль" постепенно становится комплексной системой поддержки, помогая бизнесу сосредоточиться на развитии, а городу – выстраивать эффективную и понятную модель контроля.

Ранее сообщалось, что в текущем году порталу mos.ru исполнилось 15 лет. На сегодняшний день на ресурсе доступно более 460 различных городских услуг и сервисов.

За эти годы пользователи портала воспользовались услугами и сервисами более 6,3 миллиарда раз, из них свыше 615 миллионов – только в текущем году. Благодаря цифровому формату москвичи избавились от необходимости посещать ведомства, собирать бумажные документы и стоять в очередях.