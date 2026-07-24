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24 июля, 11:29

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Эксперт Карпенко: ранние арбузы могут содержать много нитратов

Эксперт предупредил о повышенном содержании нитратов в ранних арбузах

Фото: 123RF.com/serezniy

Ранние арбузы могут содержать много нитратов из-за азотных удобрений для ускорения роста. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Однако, отметил эксперт, в основном нитраты остаются в белой части корки, поэтому ее употреблять нежелательно. По его мнению, главной причиной кишечных инфекций летом все же являются бактерии и грязь, которые могут попасть в еду.

Карпенко добавил, что сезон арбузов в России начинается в конце июля – августе. В это время на прилавках можно найти основной урожай бахчевых, которые росли в открытом грунте. Выгоднее всего покупать их в августе и сентябре.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору арбуза. Например, его корка должна быть матовой, так как глянец указывает на то, что плод еще не дозрел. А более яркое земляное пятно говорит о том, что его собрали вовремя.

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