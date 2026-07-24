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24 июля, 11:15

Общество

Минстрой опроверг сообщения об изменениях в передаче показаний по счетчикам воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Распространяемая в интернете информация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний счетчиков воды, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

"Выдаваемые за нововведения нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25-го числа каждого месяца действуют уже более 10 лет", – подчеркнули в министерстве.

Там пояснили, что соответствующие правила установлены постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года. Кроме того, давно действует норма, согласно которой, если данные не поступят вовремя, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие 6 месяцев.

Между тем сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла" позволяет москвичам передавать показания счетчиков с использованием голосового ассистента Алиса. Отправить показания можно на смартфоне или умной колонке. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать Алису к аккаунту на mos.ru.

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