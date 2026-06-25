Сервис mos.ru позволяет передать показания счетчиков через голосового ассистента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла" на mos.ru позволяет горожанам передать показания счетчиков с использованием голосового ассистента Алисы. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что отправить показания можно через цифрового ассистента на смартфоне или умной колонке. Для этого не нужны платная подписка и полная учетная запись на mos.ru.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать Алису к аккаунту на mos.ru. Для этого цифрового ассистента нужно попросить запустить навык "Мосуслуги". Тогда можно будет связать аккаунты "Яндекс ID" и Mos ID.

При использовании смартфона или планшета ссылка появится в чате. Если используется колонка, то она продиктует адрес ссылки. Далее нужно будет перейти по ней и дать ассистенту доступ к идентификатору учетной записи на mos.ru. Личные данные при этом не передаются.

После этого пользователь сможет включать навык "Мосуслуги" и просить виртуального помощника передавать показания счетчиков или озвучивать данные. Расчетами займется искусственный интеллект. Он уточнит у пользователя правильность произнесенных чисел. Далее можно будет подтвердить их или изменить.

Алиса передает сведения в специальную систему. Для корректной работы важно указать в личном кабинете на mos.ru информацию о квартире и код плательщика.

Если навык не будет запускаться более трех месяцев, данные отвяжутся и придется связывать аккаунты заново. Активные пользователи могут перепривязывать их раз в год.

Для передачи показаний водосчетчиков нужно найти на портале раздел "Жилье, недвижимость, земля", в котором находится подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья". Далее появится кнопка "Прием показаний приборов учета воды и тепла". Воспользоваться услугой могут пользователи с любым уровнем учетной записи.

На открывшейся странице достаточно ввести адрес и код плательщика. При этом, если данные заполнялись ранее, они появятся автоматически.

Также передать показания горожане могут на сайте и в мобильном приложении платформы "Электронный дом". Там можно просто сделать снимок и сразу отправить его. Кроме того, информацию принимают через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", по номеру телефона +7 (495) 539⁠-25⁠-25 и по СМС на номер 7377.

Тем временем за 14 лет жители Москвы установили городские мобильные приложения уже около 100 миллионов раз. Они позволяют быстро решать многие ежедневные задачи. Например, там можно записывать детей в детский сад, заказывать медицинские справки, пополнять транспортную карту, покупать билеты на мероприятия.