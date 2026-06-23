Количество скачиваний мобильных приложений Москвы приближается к 100 миллионам

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Москва развивает городские мобильные приложения уже 14 лет, и за это время их установили почти 100 миллионов раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Они помогают жителям столицы решать многие повседневные задачи онлайн в любое удобное время, например, записывать детей в детский сад, заказывать медицинские справки, пополнять транспортную карту, покупать билеты на мероприятия.

"Первое городское приложение "Госуслуги Москвы" появилось в 2012 году, а сейчас их больше 20. Они охватывают все ключевые сферы жизни в мегаполисе: от медицины и транспорта до культуры и управления многоквартирным домом. Сервисы постоянно совершенствуют с учетом пожеланий пользователей: улучшают навигацию, интегрируют ИИ-ассистентов, добавляют новые функции", – рассказала Сергунина.

В приложении "Госуслуги Москвы" чаще всего оплачивают счета, передают показания счетчиков, отслеживают посещаемость ребенка в школе, записывают питомца к ветеринару. Функционал и дизайн продуманы так, чтобы было комфортно представителям разных поколений: половина активных пользователей – в возрасте от 35 до 50 лет, а около трети – от 50 лет.

Многие востребованные услуги и сервисы объединяет приложение "Моя Москва". Они собраны по тематическим разделам: "Семья", "Дом", "Транспорт", "Здоровье", "Досуг и билеты". Поиск облегчает цифровой ассистент, который появился в этом году. Например, жители могут вызвать мастера на дом, заказать питание для ребенка в школьной столовой, оформить вывоз ненужных вещей, найти мероприятия на выходные.

Еще одно полезное приложение – "Электронный дом. Москва". В нем можно отправлять обращения в управляющую компанию, устраивать опросы для соседей, планировать собрания собственников, получать анонсы мероприятий в своем районе.

С помощью сервиса "ЕМИАС.ИНФО" удобно заботиться о здоровье: записываться к врачу, отслеживать выданные направления и узнавать результаты анализов. В медицинской карте содержится вся информация об обращениях в поликлиники, включая выписки из стационаров.

В приложении "Дневник "МЭШ" горожане смотрят расписание уроков детей, домашние задания, оценки, даты контрольных работ.

Планировать поездки пассажирам помогают сервисы "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Для автомобилистов есть полезное приложение "Парковки России", в котором можно оплачивать парковку не только в столице, но и в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске.

Всегда иметь под рукой документы в электронном виде позволяет приложение "Мой id". Часть из них доступна для сканирования в виде штрихкода, например цифровое удостоверение льготного статуса многодетной семьи и единый читательский билет.

Варианты для отдыха предлагает туристический сервис Russpass. Он объединяет гостиницы, музеи, театры, кафе и многое другое. В нем собраны десятки тысяч предложений.

Составить план познавательной прогулки и ближе познакомиться с культурно-историческим наследием столицы удобно в приложении "Узнай Москву", в котором представлено свыше 300 маршрутов в разных районах города.

Полный список приложений и ссылки на скачивание можно найти на столичном портале mos.ru.

Ранее москвичам и туристам стали доступны консультации по вопросам парковки и эвакуации автомобилей в мегаполисе. Получить их можно у искусственного интеллекта в чат-боте Александра.

Комбинация нейросетей в чат-боте позволяет собрать информацию из разных частей базы знаний в одно целое сообщение. С помощью ИИ виртуальный помощник лучше понимает смысл вопроса, даже если он сформулирован нестандартно. С начала 2025 года с помощью ИИ чат-бот ответил уже на более чем 800 тысяч запросов.

