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23 июня, 09:38

Город

Сервис на mos.ru поможет проверить подлинность документов жилищного учета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специальный сервис на mos.ru помогает жителям столицы проверить подлинность документов жилищного учета, в том числе выписки из домовой книги, единого жилищного документа, справки о регистрации по адресу или об отсутствии зарегистрированных лиц. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В различных жизненных ситуациях могут понадобиться документы жилищного учета, однако особую значимость они приобретают в процессе совершения сделок с недвижимостью. В таких случаях важно удостовериться в подлинности представленного документа, поскольку от этого может напрямую зависеть итог сделки", – подчеркнула пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Все данные хранятся в специальном сервисе в обезличенном виде. За 6 лет работы к нему обратились более 400 тысяч москвичей.

Для подтверждения подлинности документа необходимо отсканировать QR-код при помощи смартфона. После этого пользователь перейдет на специальную страницу портала, где появятся данные о выданном документе.

Провести верификацию документа также можно при помощи страницы сервиса "Проверка подлинности документов жилищного учета". В поисковой строке нужно вбить идентификатор справки, который находится около QR-кода и нажать кнопку "Проверить".

Кроме того, на портале mos.ru горожане могут получить документы жилищного учета. Для этого необходимо перейти в раздел "Жилье, недвижимость, земля", после чего нажать на подраздел "Жилищный и технический учет" и выбрать "Получение информации жилищного учета". Затем пользователь должен указать код плательщика из единого платежного документа, сведения о заявителе и тип запрашиваемой справки.

Получить документы жилищного учета позволяет и цифровой ассистент "Москва", который находится в чате поддержки mos.ru и в приложении "Моя Москва".

В течение 2025 года на портале mos.ru было запущено или модернизировано более 110 услуг и сервисов. Общее количество обращений пользователей превысило 1 миллиард, что примерно на 25% больше, чем показатели 2024 года. Портал mos.ru создан для жителей столицы, чтобы сделать жизнь в городе удобнее и сэкономить время на повседневных делах.

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