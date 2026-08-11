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11 августа, 09:58

Общество

Москвичей предупредили о сломе погоды и дождях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Слом в погоде и дожди ожидаются в Москве вечером во вторник, 11 августа. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, пройдут кратковременные дожди, а температура понизится. Уже в среду, 12 августа, столбики термометров не поднимутся выше 16–18 градусов.

Он добавил, что ветер сменится с юго-западного на северо-западный, а его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду. Такая погода ожидается до конца рабочей недели: днем температура будет составлять от 15 до 18 градусов, ночью – порядка 10 градусов. В четверг, 13 августа, также могут пройти небольшие дожди.

Шувалов отметил, что атмосферное давление к среде упадет до 743 миллиметров ртутного столба, а к концу рабочей недели поднимется до 748–750 миллиметров.

Москвичи попрощаются с жаркой летней погодой уже в предстоящие выходные, 15–16 августа. По прогнозам синоптиков, не стоит ждать таких жарких дней, какие были на прошедших выходных, 8–9 августа, когда столбики термометров поднимались до 30 градусов и выше.

В июле солнце светило в Москве 247 часов

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