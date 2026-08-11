В ГД предложили сохранить полный заработок на больничном по уходу за ребенком до 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили выплачивать 100% среднего заработка при оформлении больничного по уходу за ребенком в возрасте до 12 лет включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Сейчас пособие в полном размере выплачивается при уходе за ребенком до 8 лет. Если ребенку 8 лет и больше, при амбулаторном лечении первые 10 дней больничного оплачиваются в размере от 60 до 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа родителя, а последующие дни – в размере 50%.

Авторы инициативы также предложили изменить порядок выплат при амбулаторном лечении детей старше 13 лет. Первые 14 дней больничного предлагается оплачивать в размере не менее 80% среднего заработка, последующие дни – не менее 60%.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает увеличение с 8 до 12 лет возраста ребенка, при уходе за которым родителю полагается выплата в размере 100% среднего заработка.

Ранее в Соцфонде сообщили, что максимальный размер дневной выплаты по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составил 6827,40 рубля. В расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих года, при этом сумма может быть меньше МРОТ за полный месяц.