Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 10:37

Общество

В ГД предложили сохранить полный заработок на больничном по уходу за ребенком до 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили выплачивать 100% среднего заработка при оформлении больничного по уходу за ребенком в возрасте до 12 лет включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Сейчас пособие в полном размере выплачивается при уходе за ребенком до 8 лет. Если ребенку 8 лет и больше, при амбулаторном лечении первые 10 дней больничного оплачиваются в размере от 60 до 100% среднего заработка в зависимости от страхового стажа родителя, а последующие дни – в размере 50%.

Авторы инициативы также предложили изменить порядок выплат при амбулаторном лечении детей старше 13 лет. Первые 14 дней больничного предлагается оплачивать в размере не менее 80% среднего заработка, последующие дни – не менее 60%.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает увеличение с 8 до 12 лет возраста ребенка, при уходе за которым родителю полагается выплата в размере 100% среднего заработка.

Ранее в Соцфонде сообщили, что максимальный размер дневной выплаты по временной нетрудоспособности в России в 2026 году составил 6827,40 рубля. В расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих года, при этом сумма может быть меньше МРОТ за полный месяц.

Читайте также


общество

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика