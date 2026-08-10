Вода в Москве-реке охладилась до 18 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воды в Москве-реке опустилась до 18–19 градусов, заявила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ночь станет более холодной, вода будет остывать. Все, в августе уже вода не прогревается", – сказала синоптик.

При этом несколькими днями ранее температура воды в Москве-реке достигла 22–24 градусов. Это было сопоставимо с температурой Черного моря в Алуште.

В середине текущей недели температура воздуха в столице может опуститься до 15 градусов. Теплыми днями окажутся понедельник и вторник, 10 и 11 августа. Похолодание придет 12-го числа и будет связано с прохождением атмосферного фронта.