10 августа, 14:28Общество
Вода в Москве-реке охладилась до 18 градусов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воды в Москве-реке опустилась до 18–19 градусов, заявила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночь станет более холодной, вода будет остывать. Все, в августе уже вода не прогревается", – сказала синоптик.
При этом несколькими днями ранее температура воды в Москве-реке достигла 22–24 градусов. Это было сопоставимо с температурой Черного моря в Алуште.
В середине текущей недели температура воздуха в столице может опуститься до 15 градусов. Теплыми днями окажутся понедельник и вторник, 10 и 11 августа. Похолодание придет 12-го числа и будет связано с прохождением атмосферного фронта.
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