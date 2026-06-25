Определились 13 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Фото: 123RF.соm/cetkauskas

На чемпионате мира по футболу определились 13 сборных из 32, которые выйдут в плей-офф. Об этом сообщает RT.

В 1/16 финала ЧМ-2026 вышли Мексика, США, Канада, Германия, Франция, Аргентина, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Бразилия, Марокко и ЮАР, занявшие первые и вторые места в своих группах. 13-м участником плей-офф стала Босния и Герцеговина – досрочно с третьего места в своей группе.

В это же время известна лишь одна пара 1/16 финала, ей стала ЮАР – Канада.

Ранее нападающий португальской сборной Криштиану Роналду во время мундиаля забил гол в матче с командой Узбекистана. Таким образом, он стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах.

В это же время суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира. Вероятность ее победы составляет 15,46%. Также в тройку фаворитов вошли Франция с 15,06% и Испания с 12,48%. За ними следуют Англия, Португалия, Германия, Норвегия, Бразилия, Нидерланды и США.

