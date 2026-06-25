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25 июня, 13:15

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Песков: США не могли бы вести урегулирование по Украине, если бы были вовлечены в войну

США не могли бы вести урегулирование по Украине, если бы были вовлечены в войну – Песков

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

США не могли бы прикладывать усилия по урегулированию украинского конфликта, если бы сами были в него вовлечены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления украинских СМИ, в которых указано, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Киеву наносить удары вглубь России. Он также добавил, что верить публикациям в средствах массовой информации Украины нельзя.

Песков указал, что переговорная команда США понимает, что невозможно прикладывать такие усилия, если быть вовлеченными в войну на одной из сторон.

"Мы из этого и исходим", – указал пресс-секретарь.

Кроме того, Россия ждет продолжения диалога с американскими переговорщиками в вопросе урегулирования конфликта. По словам Пескова, Москва высоко оценивает американские усилия и "весьма признательна".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут изменить подход к урегулированию украинского конфликта. Россия сохраняет контакты с Штатами и ценит позицию действующей американской администрации, которая никогда не отказывалась от диалога.

В частности, Владимир Путин и Трамп регулярно общаются, также в Москву не раз приезжали переговорщики из США.

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