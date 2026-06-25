Трамваи не будут ходить в Восточное Измайлово по выходным с 27 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Трамваи временно не будут ходить в Восточное Измайлово по выходным дням в связи с ремонтом путей. Ограничения начнут действовать с 27 июня, предупредил столичный Дептранс в канале в МАХ.

Трамваи, следующие по маршрутам № 11 и 12, будут доезжать только до метро "Партизанская". При этом от "Партизанской" до Восточного Измайлово будут ходить автобусы 012к.

Также пассажирам порекомендовали пользоваться автобусом № 622 и Арбатско-Покровской линией метро.

Как пояснили в департаменте, изменения связаны с ремонтными работами на разворотном кольце "Восточное Измайлово". Их основной объем планируют проводить в выходные, когда пассажиропоток снижается до минимального. В будние дни трамваи будут следовать по своим обычным маршрутам.

Еще одни корректировки в движении трамваев ожидаются в связи с проведением Московского выпускного. Они не будут ходить до усадьбы "Останкино". Ограничения продлятся с 10:30 26 июня до 13:30 27-го числа.

В этот промежуток времени рейсы маршрута № 11 поедут от остановки "Восточное Измайлово" через ВДНХ и станцию МЦК Ростокино до Соцфонда РФ. В свою очередь, отправной точкой маршрута трамвая № 17 станет остановка "Северное Медведково", а конечной – улица Сельскохозяйственная.