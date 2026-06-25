"АвтоВАЗ" расширил комплектации для Lada Iskra в кузове универсал

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" объявил о расширении комплектации Lada Iskra в кузове универсал. Теперь автомобиль имеет 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил, рассказали в пресс-службе компании.

Новая версия получила название "Драйв". Ее в том числе оснастили 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Как напомнил производитель, Iskra универсал ранее предлагалась с автоматической коробкой передач, а второй вариант был доступен с 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой "механикой".

В свою очередь, новая модель может разогнаться до 100 километров в час за 12,7 секунды. При этом максимальная скорость составляет 174 километра в час, а расход топлива в смешанном цикле – 7,8 литра на 100 километров.

Цена на обновленную версию начинается от 1,565 миллиона рублей, что на 112 тысяч рублей дешевле, чем версия с автоматической коробкой.

Ранее стало известно о планах "АвтоВАЗ" представить новую версию Lada Granta с автоматической коробкой передач. Новинка ожидается в следующем году. Таким образом, вариатор, который сейчас используется в Lada Iskra и Vesta, станет доступен и для этой модели.

При этом изначально устройство не подходило для установки в подкапотное пространство "Гранты", из-за чего для его размещения пришлось доработать как саму машину, в которой были изменены некоторые элементы кузова, так и сам вариатор.

