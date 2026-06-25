25 июня, 14:39Транспорт
Движение поездов на БКЛ ввели в график
Фото: foto.mos.ru
Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы введено в график, передали в пресс-службе столичного Дептранса.
Сначала там были временно увеличены интервалы движения составов, которые следовали по часовой стрелке. Причина – нахождение человека на путях.
Немного позже в ведомстве сообщили, что движение от станции "Электрозаводская" до "Текстильщиков" оказалось приостановлено.
Похожий случай произошел на южном участке Замоскворецкой линии метро. Поезда не ходили от "Алма-Атинской" до "Орехово", однако позднее движение удалось восстановить.