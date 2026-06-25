Движение поездов на БКЛ ввели в график

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Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы введено в график, передали в пресс-службе столичного Дептранса.

Сначала там были временно увеличены интервалы движения составов, которые следовали по часовой стрелке. Причина – нахождение человека на путях.

Немного позже в ведомстве сообщили, что движение от станции "Электрозаводская" до "Текстильщиков" оказалось приостановлено.

Похожий случай произошел на южном участке Замоскворецкой линии метро. Поезда не ходили от "Алма-Атинской" до "Орехово", однако позднее движение удалось восстановить.

