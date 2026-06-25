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25 июня, 15:31

Политика

Массовые вражеские вбросы с призывами уезжать зафиксировали в Крыму

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

Массовые вбросы врага с призывами уезжать из Крыма зафиксированы в разнообразных чатах. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

"Содержание простое и незатейливое, мол, чиновники вывезли семьи, нужно уезжать", – написал он.

Крючков призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам информации. Он также обратился к крымчанам с просьбой: если в домовых или иных чатах появляются сообщения от лиц вроде "дочери офицера", "брата солдата с передовой" или "жены силовика", их нужно удалять, а авторов – блокировать.

Ранее при ночных ударах украинских войск по Крыму погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое пострадали. По словам главы региона Сергея Аксенова, трагедия случилась в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе.

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