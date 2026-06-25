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25 июня, 16:28

Политика

Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Украина оказалась разменной картой в большой игре. Такое заявление он сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Минске.

"На этом месте недавно были представители (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится", – заявил Лукашенко.

По его словам, в случае вступления Белоруссии в конфликт он может стать совсем другим. При этом политик подчеркнул, что белорусам война не нужна, поскольку им хватает своих земель, экономических возможностей и проблем.

Лукашенко добавил, что выступает исключительно за мир. При этом ему нужны гарантии, что "они не будут с нами играться" и не будут пытаться обмануть. Он отметил, что если будет "обман России", то это "ударит" и по Белоруссии.

"Мы на переднем крае нашего Отечества – мы это прекрасно понимаем", – отметил белорусский президент.

Политик сообщил, что получил от Зеленского ответ. Из него следует, что Киев прекрасно понимает, что Минск не стоит втягивать в войну.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию для усиления поддержки СВО. Американская газета The Wall Street писала, что якобы Москва угрожает приостановкой финансовой поддержки белорусской стороны, если Минск ответит отказом.

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