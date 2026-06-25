"АГР Холдинг" начал производство кроссоверов Jeland J7 на заводе в Шушарах

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"АГР Холдинг" объявил о старте серийного производства нового кроссовера Jeland J7 на заводе в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, следует из заявления пресс-службы компании.

Данная модель стала второй от бренда Jeland, поставленной на конвейер этого предприятия в рамках стратегического сотрудничества "АГР" с китайской компанией Defetoo.

Стоимость среднеразмерного кроссовера J7 начнется от 2,85 миллиона рублей, рассказывали ранее в пресс-службе автомобильного бренда. Модель будет доступна в двух комплектациях – "Комфорт" и "Престиж".

Кроссовер оснастят 1,6-литровым турбированным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Переднеприводная версия будет иметь мощность 150 лошадиных сил, полноприводная – 186.

"АГР Холдинг" заявил о создании в партнерстве с Defetoo нового автомобильного бренда в начале февраля. Сообщалось, что производство Jeland планировалось начать в первом полугодии 2026 года. Тогда же упоминалось о сертификации первой модели Jeland – кроссовера J6.

Калужский завод российской фирмы получил сертификаты одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на 2 модели кроссоверов под брендом Jeland – С5 и С7. Первая станет более компактным кроссовером, в котором предусмотрено 5 мест для сидения и вариации с передним или полным приводом.

В свою очередь, вторую оснастят 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4-цилиндровым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Ближе к концу месяца "АГР" и Defetoo завершили совместную модернизацию бывшего завода General Motors в Шушарах для производства Jeland. Таким образом, фирмы объявили о расширении стратегического сотрудничества.

