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25 июня, 17:59

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сестры на востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве собственной сестры на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Об инциденте стало известно 24 июня. Убийство произошло в квартире дома на Знаменской улице. Предварительно, брат поссорился с сестрой, нанес ей ножевые ранения, а потом расчленил тело. Останки он положил в пакеты. Часть из них, по данным СМИ, он планировал смыть в унитаз.

Позднее подозреваемого задержали, он признал свою вину.

Как рассказала подруга жертвы, обвиняемый всегда хотел навредить родственнице. Женщина уточнила, что мужчина специально ломал удлинители, чтобы сестра получила удар током.

Руководитель компании, в которой работала погибшая, отметил, что у жертвы были непростые, натянутые отношения с братом, также родственники часто ссорились.

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