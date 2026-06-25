Звезда "Глухаря" Котлярский назвал преувеличенными новости о потере слуха

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Актер Владислав Котлярский, известный своей ролью начальника криминальной милиции подполковника Станислава Карпова в сериале "Глухарь", опроверг информацию о потере слуха. Эти новости сильно преувеличены, заявил он в беседе с News.ru.

Он рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, и добавил, что подобные слухи распространяются уже не в первый раз. Актер предположил, что информацию сливает кто-то из поликлиники.

Ранее СМИ сообщали, что Котлярский временно лишился слуха из-за серных пробок. Он якобы обратился за медицинской помощью спустя неделю плохого самочувствия.

В январе прошлого года журналисты также писали, что артист потерял слух и был госпитализирован. Тогда он опроверг эту информацию и рассказал, что однажды даже видел новость о своей смерти.

