Собянин сообщил об уничтожении уже 33 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы в среду, 19 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Всего на данный момент было уничтожено 33 БПЛА.

Атака на Москву началась в ночь на 19 августа. В 02:43 Собянин сообщал, что были уничтожены 11 дронов, в 03:15 – еще 10, а в 06:25 – четыре.

На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На данный момент ограничения сняты.