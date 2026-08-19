19 августа, 11:51Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 33 БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников, летевших в сторону Москвы в среду, 19 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Всего на данный момент было уничтожено 33 БПЛА.
Атака на Москву началась в ночь на 19 августа. В 02:43 Собянин сообщал, что были уничтожены 11 дронов, в 03:15 – еще 10, а в 06:25 – четыре.
На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На данный момент ограничения сняты.
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