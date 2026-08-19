03:16Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 10 БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные системы ПВО перехватили и сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву в ночь на среду, 19 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.
Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 11 БПЛА. Таким образом, всего на данный момент за ночь на подлете к городу был сбит 21 дрон.
В связи с атакой БПЛА ограничения ввели ограничения в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только после согласования с уполномоченными органами.