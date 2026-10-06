Рубио заявил, что ситуация вокруг Украины не движется к завершению

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США видят, что ситуация вокруг Украины не движется в сторону завершения конфликта. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает телеканал DWS News.

Он добавил, что Вашингтон наблюдает за развитием событий.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Однако, уточнил он, это возможно только на приемлемых для российского народа условиях. Также нужны гарантии безопасности.

По словам главы государства, одной из целей России является закрепление нейтрального статуса Украины. Он напомнил, что этот пункт был указан в декларации, которую Киев подписал при получении независимости.

