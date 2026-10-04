Мерц заявил о готовности к переговорам об урегулировании на Украине

Фото: AP Photo/Press Service of The President of Ukraine

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев обратился к Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает газета Taz.de.

"Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта", – заявил Мерц.

При этом канцлер подчеркнул, что переговоры возможны лишь после того, как "замолчит оружие".

Ранее СМИ писали, что Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в украинскую столицу.

Визит канцлера Германии в Киев прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что "убийцы возвращаются на место преступления".