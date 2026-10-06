Шторм в Финляндии обрушил оптовые цены на электроэнергию почти до нуля

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Шторм в Финляндии привел к обвалу оптовых цен на электроэнергию почти до нуля. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

Средняя за сутки оптовая цена электроэнергии снизилась до 0,82 евро за 1 мегаватт-час. Максимальное значение составило 2,17 евро, а минимальное опустилось до минус 0,40 евро. Для сравнения: в сентябре среднемесячная оптовая цена составляла почти 57 евро за 1 мегаватт-час.

Резкое снижение стоимости связано с сильным ветром, скорость которого достигает 28 метров в секунду. Это обеспечило высокую выработку электроэнергии ветряными турбинами. Кроме того, непогода привела к перебоям с электроснабжением. Днем без света оставались свыше 7 тысяч домов.

Ранее шторм в канадском Торонто повредил Rogers Stadium, где планировалось выступление рок-группы AC/DC. В результате частично обрушились трибуны стадиона и сотни рядов сидений.

В отдельных районах города из-за непогоды произошло подтопление. Также были перекрыты несколько крупных магистралей и повреждены линии электропередачи.