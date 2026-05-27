27 мая, 10:36

Шоу-бизнес

Певица Хлебникова заявила о прохождении полного чекапа перед возвращением на сцену

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Российская певица Марина Хлебникова заявила о прохождении полного чекапа перед возвращением на сцену. Об этом она рассказала телеграм-каналу Mash.

Артистку заметили в противотуберкулезном диспансере в Москве. Очевидцы предложили исполнительнице помощь, однако та заверила, что поводов для паники нет.

"Все хорошо, не переживайте", – сказала певица.

В настоящее время она готовит большой тур, записывает новый альбом и снимает сразу два клипа.

Ранее в СМИ распространилась информация, что у Хлебниковой диагностировали доброкачественную опухоль на нижней челюсти. Ей якобы предстояла сложная операция, без которой могли возникнуть серьезные последствия. Позднее это опроверг директор исполнительницы Данила Прайс, подчеркнув, что "подобные вбросы" делаются раз в полгода.

