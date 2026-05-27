27 мая, 14:47

Общество
Врач Болибок: солнце может спровоцировать крапивницу на коже

Солнце может спровоцировать крапивницу на коже. Данное хроническое заболевание характеризуется появлением волдырей, покраснениями и сильным зудом, рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT.

"Точная причина, по которой кожа начинает воспринимать солнечные лучи как нечто чужеродное, науке до конца не ясна. Это идиопатическая реакция, то есть возникающая спонтанно", – пояснил эксперт.

Недуг, по его словам, может проявиться в любом возрасте, однако чаще всего он встречается у людей в возрасте от 20 до 40 лет. При этом гендерной предрасположенности солнечная крапивница не имеет, однако некоторые исследования указывают на более высокую частоту заболевания именно среди женщин, обратил внимание врач.

"Важную роль играет генетика: примерно у 20% пациентов есть родственники с различными формами крапивницы или атопическими заболеваниями", – уточнил Болибок.

Симптомы заболевания развиваются стремительно. Первыми признаками обычно являются зуд, жжение и ощущение жара на коже. В тяжелых же случаях, когда большая площадь тела подвергается солнечному облучению, возможны системные реакции, такие как падение артериального давления, головокружение и даже анафилактический шок.

Полностью предотвратить развитие болезни невозможно, однако можно значительно снизить частоту рецидивов. Для этого нужно носить легкую, но закрытую одежду из плотной ткани с длинными рукавами. Также предпочтение лучше отдавать широкополым шляпам, чтобы защитить лицо и шею.

"Также стоит избегать выхода на улицу в часы пиковой солнечной активности – с 11:00 до 16:00", – заключил Болибок.

Ранее врач Оксана Шабалина сообщила, что у любителей пыльных вещей могут развиться аллергический дебют и контактный дерматит. Более того, пояснила она, у аллергиков пыль может стать причиной обострения таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит и аллергический ринит.

