Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 13:18

Происшествия

СК РФ привлек в качестве обвиняемых более 1 тыс иностранных наемников

Фото: sledcom.ru

Более 1 тысячи иностранных наемников привлечены в качестве обвиняемых, еще 955 значатся в международном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"На основании собранных доказательств в отношении 1 086 наемников следователями ведомства вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых", – уточнила она.

Петренко также указала, что по расследованным уголовным делам наказания получил уже 221 иностранный наемник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина начала привлекать наемников из небогатых стран в ряды ВСУ. Дипломат отметил, что акцент Киева сместился на необеспеченные страны, население которых в поисках заработка соглашается на выполнение любой работы.

При этом зачастую выходцев из этих государств обманом привлекают к службе в украинской армии, добавил он.

Читайте также


происшествия

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика