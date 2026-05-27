СК РФ привлек в качестве обвиняемых более 1 тыс иностранных наемников

Более 1 тысячи иностранных наемников привлечены в качестве обвиняемых, еще 955 значатся в международном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"На основании собранных доказательств в отношении 1 086 наемников следователями ведомства вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых", – уточнила она.

Петренко также указала, что по расследованным уголовным делам наказания получил уже 221 иностранный наемник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина начала привлекать наемников из небогатых стран в ряды ВСУ. Дипломат отметил, что акцент Киева сместился на необеспеченные страны, население которых в поисках заработка соглашается на выполнение любой работы.

При этом зачастую выходцев из этих государств обманом привлекают к службе в украинской армии, добавил он.

