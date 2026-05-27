Мужчина и ребенок выпали из двигавшегося автобуса в Новосибирске

Мужчина и ребенок пострадали, выпав из двигавшегося автобуса в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда следовавший по маршруту № 29 автобус "Нефаз" начал отъезжать от остановки. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося. О состоянии пострадавших информации нет.

Ранее в Воронеже инвалид сломал обе ноги, выпав из коляски на обледеневшем пандусе многоэтажного дома. Как писали СМИ, мужчина в еще более тяжелом состоянии теперь прикован к постели, а его кости будут срастаться вдвое дольше обычного.

Следователи уточнили, что ЧП произошло в Железнодорожном районе. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.