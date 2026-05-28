Два человека погибли в результате удара США по судну наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту, сообщила пресс-служба Южного командования ВС США.

По данным американской разведки, корабль следовал по известным маршрутам наркотрафика и использовался для контрабанды запрещенных веществ.

Среди американских военнослужащих пострадавших нет.

Ранее США нанесли удар по лодке, участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана. По информации Пентагона, в результате этой операции погиб один наркоторговец, еще двое выжили. Они были спасены Береговой охраной США.