28 мая, 03:58Происшествия
Два человека погибли в результате удара США по судну наркоторговцев в Тихом океане
Американские военные нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. В результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту, сообщила пресс-служба Южного командования ВС США.
По данным американской разведки, корабль следовал по известным маршрутам наркотрафика и использовался для контрабанды запрещенных веществ.
Среди американских военнослужащих пострадавших нет.
Ранее США нанесли удар по лодке, участвовавшей в перевозке наркотиков в восточной части Тихого океана. По информации Пентагона, в результате этой операции погиб один наркоторговец, еще двое выжили. Они были спасены Береговой охраной США.