28 мая, 04:27

Туризм

Российские туристы не могут вылететь из Турции из-за отмены рейсов Air Anka

Несколько семей с маленькими детьми из Ростова-на-Дону не могут вылететь из Антальи после отмены рейсов авиакомпании Air Anka. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одну из туристок Наталью Крыгину.

По ее словам, из-за переносов вылета их выселили из номеров в отеле, а дату возможного возвращения туроператоры сдвинули на 28 мая. При этом изначально обратный перелет планировался авиакомпанией Azur Air, однако после введения ограничений перевозчика заменили на Air Anka.

Женщина уточнила, что всех туристов выселили из номеров, но семьям с детьми разрешили оставаться на территории отеля и пользоваться барами и ресторанами. По словам Крыгиной, туроператор "Интурист" пока не называет авиакомпанию, которая должна доставить россиян обратно в страну.

В Росавиации пояснили, что по согласованию с Минтрансом перевозчику Air Anka были выданы временные разрешения на чартерные рейсы только до 25 мая включительно. Это решение приняли в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание.

Однако, не имея разрешений на полеты после этой даты, Air Anka продала свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября. В ведомстве подчеркнули, что заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с турецкой стороной.

При этом в Росавиации заверили, что дефицита провозных емкостей между Россией и Турцией нет: свои услуги туроператору предлагали российские авиакомпании.

В компании ANEX Tour, в свою очередь, заявили, что для минимизации дискомфорта туристов принимаются оперативные меры. Находящимся на курортах клиентам предлагают продлить проживание за счет туроператора. Тем, кто еще не вылетел из России, доступны перенос дат или возврат средств.

Ранее авиакомпания S7 Airlines объявила о расширении своей полетной программы между Москвой и Антальей до 9 рейсов в неделю. По два дополнительных вылета будут осуществляться в утренние часы по вторникам и четвергам из аэропорта Домодедово на самолетах Airbus A320.

