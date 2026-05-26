S7 Airlines увеличила число рейсов Москва – Анталья

Авиакомпания S7 Airlines объявила о расширении своей полетной программы между Москвой и Антальей до 9 рейсов в неделю, следует из заявления пресс-службы перевозчика.

Теперь по два дополнительных вылета будут осуществляться в утренние часы по вторникам и четвергам. Рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово на самолетах Airbus A320.

Лайнеры будут вылетать в 11:10 и прибывать в Анталью в 16:20. Продолжительность полета составит 5 часов 10 минут.

Немногим ранее в Альянсе туристических агентств России заявили о сокращении продажи туров на летний сезон на 10–15% по сравнению с 2025 годом. Показатели упали несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%.

В это же время Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна, например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа показала рост на 40%.