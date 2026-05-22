В РСТ допустили снижение цен на курорты до 30% предстоящей осенью

Туроператорам придется снизить цены на отдых на курортах до 30% ради повышения спроса, заявил в беседе с НСН эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Сычев.

Сейчас отели "недозагружены", сказал Сычев. По сравнению с прошлым годом показатели загрузки оказались ниже на 10–15%. При этом зимой просадка спроса составила 20%, летом сохраняются аналогичные прогнозы.

Низкий спрос привел к тому, что многие туристические направления стремятся не просто привлечь туристов, а пережить кризис. Постепенно меняется к лучшему ситуация в Анапе и Геленджике, но этот спрос будет восстанавливаться еще в течение двух лет.

"Главный фактор – это высокие цены на курортах. В текущем моменте рынок завален скидками и спецпредложениями", – пояснил эксперт.

Коррекция цен может составить в пределах 15%, но для существенного возобновления турпотока, уверен Сычев, коррекция должна быть в два раза больше. Эксперт считает, что летом стоимость туров начнет постепенно снижаться, но наиболее ощутимой коррекция станет ближе к осени.

Ранее продажи туров на летний сезон сократились на 10–15% по сравнению с 2025 годом, несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. В это же время Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна, например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа показала рост на 40%.

