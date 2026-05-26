Эксперт Соколов: россияне могут продавать урожай со своего участка

Граждане могут продавать самостоятельно выращенный урожай без уплаты подоходного налога и регистрации в ФНС. Об этом RT заявил эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", член рабочей группы Госсовета России по направлению "Сельское хозяйство" Сергей Соколов.

Он отметил, что есть два условия, которые позволяют не вставать на налоговый учет. Первое – урожай должен быть выращен самостоятельно, без привлечения наемных рабочих, а второе – овощи, выставленные на продажу, должны выращиваться на участке не более 50 соток.

"Важно отметить, что эти правила касаются только овощей. Для яиц и мяса есть отдельное регулирование. Стихийная торговля, например у дороги, запрещена, местные органы власти могут налагать за это штрафы", – уточнил Соколов.

По его словам, для продажи дачной продукции есть специальные форматы, например сельскохозяйственные ярмарки.

"В каждом городе, особенно в осенний сезон, можно обратиться в районную администрацию: там подскажут, где проходят регулярные ярмарки. Также для торговли подойдут любые рынки, предоставляющие места для продавцов собственной продукции", – резюмировал Соколов.

Ранее юрист Сергей Багян заявил, что россияне могут срывать плоды с деревьев соседей, если ветки растений свисают над их территорией. Однако наличие права сорвать фрукт не позволяет повреждать само дерево. Умышленное нанесение урона может расцениваться как причинение имущественного вреда, подчеркнул специалист.