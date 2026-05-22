Эксперт Леонова: штрафы грозят за выращивание картофеля для перепродажи

Административная ответственность может грозить россиянам за выращивание картофеля на собственном участке для перепродажи. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

"Выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для своего личного пользования без дальнейшей перепродажи", – сообщила эксперт.

Однако если гражданин будет использовать урожай в коммерческих целях и при этом нарушать ряд правил, то он подпадает под действие КоАП РФ. В частности, статья 10.12 предусматривает для граждан штраф от 300 до 500 рублей.

Речь идет о таких нарушениях, как использование несертифицированных семян или семян, не соответствующих требованиям сертификации, а также посадки пророщенной картошки, оставшейся с прошлого года.

Если дачник хочет продавать выращенный картофель, то ему нужно покупать сертифицированный посадочный материал у официальных поставщиков, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае это будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью, что грозит штрафом от 500 до 2 000 рублей, согласно статье 14.1 КоАП РФ.

Ранее МВД и Генпрокуратуру РФ попросили изъять из продажи саженцы и семена растений, выдуманных искусственным интеллектом (ИИ). В преддверии дачного сезона некоторые продавцы предлагают россиянам купить растения с неправдоподобными характеристиками.

Речь идет о продаже "тигровых груш", плоды которых напоминают расцветку хищников, "малино-клубничных деревьев", "красно-черных яблонь" с мякотью плодов цвета угля, "радужной земляники", "синей малины", несуществующих гибридов роз и прочих саженцев.